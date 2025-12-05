Что происходит в 1381 день войны, какие заявления украинских и европейских политиков, как продвигаются мирные переговоры – читайте в онлайн-хронологии 24 Канала.

Какие главные события 5 декабря?

06:30, 5 декабря

В Бельгии озвучили 3 требования для использования замороженных российских активов

Барт де Вевер требует:

  • гарантии должны с первого же дня покрывать все потенциальные финансовые обязательства;
  • обеспечить ликвидность и защиту от рисков;
  • справедливо распределить расходы (все государства-члены, владеющие российскими активами, должны участвовать в этой операции).
06:20, 5 декабря

Умеров завершил встречу с американцами

В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций, говорят источники Суспильного.

Никаких деталей пока нет. С кем встречались украинцы, пока не обнародуют.

06:00, 5 декабря

Ночные удары по России

  • Был атакован Темрюкский порт в Краснодарском крае.
  • Также горел Сызранский НПЗ.
  • Россияне утверждают, что за ночь над разными регионами сбили 41 дрон.