Дроны добрались до Волгоградской области: там после атаки БпЛА горела подстанция ЛЭП Балашовская

В Волгоградской области России на территории подстанции линии электропередачи Балашовская был пожар после атаки беспилотников, которая произошла ночью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на администрацию Волгоградской области и российские телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре на подстанции?

В ночь на 25 октября Россию в очередной раз атаковали дроны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об "отражении массированной атаки беспилотников" силами противовоздушной обороны. По его словам, произошло падение обломков.

В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, пострадавших в результате этого нет. Также местный губернатор заявил, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое здание. Там якобы также нет раненых.

Подстанция уже была под атакой 16 октября. Она обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в центральный регион, а также электроснабжение части Волгоградской, Воронежской и Саратовской области.

Удары по российской энергетике