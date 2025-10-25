Дрони дісталися Волгоградської області: там після атаки БпЛА горіла підстанція ЛЕП Балашовська

У Волгоградській області Росії на території підстанції лінії електропередачі Балашовська була пожежа після атаки безпілотників, яка сталася вночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адміністрацію Волгоградської області та російські телеграм-канали.

Дивіться також Цех "випарувався": ЗМІ показали супутникові знімки з руйнуваннями на заводі "Пластмас" у Росії

Що відомо про пожежу на підстанції?

У ніч на 25 жовтня Росію вкотре атакували дрони. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про "відбиття масованої атаки безпілотників" силами протиповітряної оборони. За його словами, сталося падіння уламків.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовано протипожежними силами,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих внаслідок цього немає. Також місцевий губернатор заявив, що у Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Там нібито також немає поранених.

Підстанція вже була під атакою 16 жовтня. Вона забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС в центральний регіон, а також електропостачання частини Волгоградської, Воронезької та Саратовської області.

Удари по російській енергетиці