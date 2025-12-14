За нардепа Скороход внесли залог в более чем 3 миллиона гривен: она уже вышла из СИЗО

За народного депутата Анну Скороход, которую подозревали в организации группировки для вымогательства взяток, внесли залог. Она уже вышла из СИЗО, однако вынуждена носить электронный браслет, пока идет следствие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление адвоката депутата Олега Бургелы, которого цитирует Суспильне.

Какой залог внесли за Анну Скороход?

После того, как 12 гркдня за народного депутата от партии "За будущее" Анну Скороход внесли залог, она больше не будет находиться в СИЗО, пока идет следствие по взысканию взятки за организацию санкций СНБО. За то, чтобы Скроход вышла, "третьи лица" заплатили три миллиона 28 тысяч гривен. Однако народный депутат будет находиться под домашним арестом и будет носить электронный браслет контроля.

Адвокат Анны Скороход Олег Бургела не уточнил, кто именно принес такие деньги, чтобы подозреваемую отпустили. Во время судебного заседания сама Скороход говорила, что лично у нее такой суммы нет. Защитник также подтвердил, что залог заплатили не из денег его клиентки.

Адвокат также уже обжаловал меру пресечения для Анны Скороход. Сейчас речь идет о том, чтобы уменьшить размер залога и снять электронный браслет.

Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине,

– рассказал Бургела.

15 декабря Высший антикоррупционный суд проведет заседание относительно возможного ареста имущества Анны Скороход.

Что известно о деле Анны Скороход?