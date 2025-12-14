За нардепку Скороход внесли заставу у понад 3 мільйони гривень: вона вже вийшла із СІЗО

За народну депутатку Анну Скороход, яку підозрювали в організації угрупування для вимагання хабарів, внесли заставу. Вона вже вийшла із СІЗО, однак змушена носити електронний браслет, доки триває слідство.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву адвоката депутатки Олега Бургели, якого цитує Суспільне.

Яку заставу внесли за Анну Скороход?

Після того, як 12 грудня за народну депутатку від партії "За майбутнє" Анну Скороход внесли заставу, вона більше не перебуватиме в СІЗО, доки триває слідство щодо стягнення хабаря за організацію санкцій РНБО. За те, щоб Скороход вийшла, "треті особи" заплатили три мільйони 28 тисяч гривень. Однак народна депутатка перебуватиме під домашнім арештом і носитиме електронний браслет контролю.

Адвокат Анни Скороход Олег Бургела не уточнив, хто саме приніс такі гроші, аби підозрювану відпустили. Під час судового засідання сама Скороход говорила, що особисто в неї такої суми немає. Захисник також підтвердив, що заставу заплатили не з грошей його клієнтки.

Адвокат також уже оскаржив запобіжний захід для Анни Скороход. Наразі йдеться про те, щоб зменшити розмір застави та зняти електронний браслет.

Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною,

– розповів Бургела.

15 грудня Вищий антикорупційний суд проведе засідання щодо можливого арешту майна Анни Скороход.

Що відомо про справу Анни Скороход?