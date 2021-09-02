За рулем мог быть пьяный полицейский: СМИ рассказали подробности гибели молодой участковой

В Ровненской области в ДТП погибла 28-летняя участковая офицер полиции. За рулем находился ее начальник – заместитель руководителя Дубенского отдела полиции.

Как сообщают СМИ, он, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с участковой возвращался с празднования своего дня рождения.

Напомним Авто полиции столкнулось с грузовиком: молодая полицейская погибла на месте

Ехали с празднования

За рулем был заместитель руководителя Дубенской полиции. Его пассажирка – 28-летняя подчиненная – участковая из Дубенского района. Источники СМИ сообщают, что полицейский был нетрезв, потому что праздновал свой день рождения. В ГБР пока сообщили, что только выясняют это.

Самого пострадавшего отправили в нейрохирургию на операцию. Мужчина в тяжелом состоянии.

Привезли мужчину с тяжелой политравмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием в мозг, травмой живота,

– говорят в больнице.

В то же время водитель грузовика телесных повреждений не получил. За аварию правоохранителю грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Что известно о ДТП, в котором погибла участковая

ДТП произошло в Дубенском районе вечером 1 сентября. Авария произошла ориентировочно в 21:20 недалеко от города Дубно.

Предварительно известно, что авто, которым управлял правоохранитель, влетело в грузовик, который двигался попутно.

Водитель получил тяжелые травмы, его пассажирка – погибла.

В полиции сообщили, что полицейские на момент аварии были вне службы.