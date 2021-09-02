За кермом міг бути п'яний поліцейський: ЗМІ розповіли подробиці загибелі молодої дільничної

На Рівненщині у ДТП загинула 28-річна дільнича офіцерка поліції. За кермом перебував її начальник – заступник керівника Дубенського відділу поліції.

Як повідомляють ЗМІ, він, скоріш за все, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він разом із дільничою повертався зі святкування свого дня народження.

Нагадаємо Авто поліції зіткнулось з вантажівкою: молода поліцейська загинула на місці

Їхали зі святкування

За кермом був заступник керівника Дубенської поліції. Його пасажирка – 28-річна підлегла – дільнична з Дубенщини. Джерела ЗМІ повідомляють, що поліцейський був нетверезим, бо святкував свій день народження. У ДБР наразі повідомили, що лише з'ясовують це.

Самого постраждалого відправили у нейрохірургію на операцію. Чоловік у важкому стані.

Привезено чоловіка з важкою політравмою, забоєм головного мозку, крововиливом в мозок, травмою живота,

– кажуть у лікарні.

Натомість водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав. За спричинення аварії правоохоронцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Що відомо про ДТП, у якій загинула дільнича

ДТП сталася у Дубенському районі увечері 1 вересня. Аварія трапилась орієнтовно о 21:20 неподалік міста Дубно.

Попередньо відомо, що авто, якою кермував правоохоронець, влетіло у вантажівку, яка рухалася попутно.

Водій зазнав тяжких травм, його пасажирка – загинула.

У поліції повідомили, що поліцейські на момент аварії були поза службою.