Как сообщают СМИ, он, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с участковой возвращался с празднования своего дня рождения.

Напомним Авто полиции столкнулось с грузовиком: молодая полицейская погибла на месте

Ехали с празднования

За рулем был заместитель руководителя Дубенской полиции. Его пассажирка – 28-летняя подчиненная – участковая из Дубенского района. Источники СМИ сообщают, что полицейский был нетрезв, потому что праздновал свой день рождения. В ГБР пока сообщили, что только выясняют это.

Самого пострадавшего отправили в нейрохирургию на операцию. Мужчина в тяжелом состоянии.

Привезли мужчину с тяжелой политравмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием в мозг, травмой живота,

– говорят в больнице.

В то же время водитель грузовика телесных повреждений не получил. За аварию правоохранителю грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Обратите внимание! В полиции сообщили: погибла Екатерина Доманская – участковый офицер полиции Дубенского районного отдела полиции. Полицейские Ровненской области выразили искренние соболезнования родным погибшей коллеги.

Что известно о ДТП, в котором погибла участковая