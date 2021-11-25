Забросали камнями и подожгли: подростки на Донетчине убили знакомого и случайного свидетеля

В Донецкой области прокуратура завершила досудебное расследование по делу о жестоком убийстве двоих мужчин. Подозреваемыми по делу являются двое парней – 16 и 18 лет.

Жителей Торецка обвиняют в совершении умышленного убийства двоих человек по предварительному сговору. Также им инкриминируют кражу, незаконное завладение паспортом, совершенные группой лиц.

Детали здесь В Донецкой области задержали подростков, подозреваемых в жестоком двойном убийстве

Что известно о жутком преступлении

Жестокое убийство произошло 21 августа 2021 года. Тогда 16-летний и 18-летний парни, которые ранее уже имели проблемы с законом из-за кражи, устроили попойку.

В нетрезвом состоянии они поссорились на улице со своим знакомым. Конфликт закончился тем, что 44-летнего мужчину избили. Когда он потерял сознание, его затащили в заброшенное здание. Там свою жертву подростки забросали камнями.

Свидетелем преступления стал случайный прохожий

Свидетелем преступления стал 52-летний прохожий, для которого это оказалось роковым. Злоумышленники тоже жестоко убили его и бросили в том же помещении. У одного из мужчин парни вытащили паспорт, военный билет и мобильный телефон.

Впоследствии подозреваемые сожгли дом

Через два дня подозреваемые вернулись на место преступления. Дом, в котором спрятали тела, подожгли.

За это жестокое преступление максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.



В этом помещении подростки спрятали своих жертв / Фото Донецкой областной прокуратуры

Коротко о резонансных преступлениях с участием несовершеннолетних: