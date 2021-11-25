Закидали камінням і підпалили: підлітки на Донеччині вбили знайомого та випадкового свідка
Джерело:Донецька обласна прокуратура
На Донеччині прокуратура завершила досудове розслідування у справі про жорстоке вбивство двох чоловіків. Підозрюваними у справі є двоє хлопців – 16 та 18 років.
Мешканців Торецька звинувачують у скоєнні умисного вбивства двох осіб за попередньою змовою. Також їм інкримінують крадіжку, незаконне заволодіння паспортом, вчинених групою осіб.
Деталі тут На Донеччині затримали підлітків, підозрюваних у жорстокому подвійному вбивстві
Що відомо про моторошний злочин
Жорстоке вбивство сталось 21 серпня 2021 року. Тоді 16-річний та 18-річний хлопці, які раніше вже мали проблеми з законом через крадіжки, влаштували пиятику.
У нетверезому стані вони посварились на вулиці зі своїм знайомим. Конфлікт закінчився тим, що 44-річного чоловіка побили. Коли він втратив свідомість, його затягли до закинутої будівлі. Там свою жертву підлітки закидали камінням.
Свідком злочину став випадковий перехожий
Свідком злочину став 52-річний перехожий, для якого це виявилось фатальним. Зловмисники теж жорстоко вбили його та покинули у тому самому приміщенні. В одного з чоловіків хлопці витягнули паспорт, військовий квиток та мобільний телефон.
Згодом підозрювані спалили будинок
Через два дні підозрювані повернулись на місце злочину. Будинок, у якому сховали тіла, підпалили.Зверніть увагу! За цей жорстокий злочин максимальне покарання – довічне позбавлення волі.
Коротко про резонансні злочини за участю неповнолітніх:
- У Кривому Розі двоє неповнолітніх жорстоко побили та зґвалтували 48-річну жінку. Їм повідомили про підозру.
- В Одесі 17-річний юнак викрав автомобіль, на порушенні ПДР його впіймали правоохоронці.
- На Волині неповнолітня дівчина влаштувала обурливу фотосесію на кладовищі, під час якої показувала непристойний жест.
- У Луцьку 15-річний підліток з перцевим балончиком пограбував таксиста.