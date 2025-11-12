"Путин консультируется с Иваном Грозным": WSJ предположили, зачем россиянам Покровск

Западные журналисты проанализировали стремление Путина захватить Покровск в разрезе имперских заявлений диктатора. Они, а также эксперты, с которыми поговорило медиа, убеждены: Путин стремится переписать историю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Судьба Покровска решится в ближайшие недели, бои в решающей фазе, – "Украинский свидетель"

Зачем Путину Покровск?

Судя по всему, в России рассматривают битву за Донбасс как часть чего-то большего. Путин хочет не так захватить Донбасс, как восстановить влияние России на Украину и вернуть Москве статус великой державы. Он воюет за историю, символы и восстановление Российской империи. А потому мирные усилия Трампа буксуют – России они не нужны.

"Трамп пытается решить проблему, но Путин консультируется с Петром Великим, Иваном Грозным и Екатериной Великой относительно своего видения. Он мыслит имперскими категориями", – иронизирует Уильям Кортни, старший научный сотрудник Rand и бывший посол США.

СМИ напомнило о статье Путина 2021 года "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой хозяин Кремля утверждал, мол, украинцы – один народ с русскими.

Интересно! Существует сайт "По ту сторону путинской лжи", на котором подробно проанализированы и опровергнуты все лживые тезисы этой статьи Путина.

По мнению экспертов, Путин до сих пор считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. А потому стремится переписать историю с помощью войны и вернуть России роль силы, равной Америке. Именно признание России как силы, диктующей условия другим, в Кремле воспринимают как успех.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорит: "Путин ведет эту войну, чтобы отменить результаты холодной войны и вернуть России ее статус великой державы".

Заметим! Россия продвигается не только в Донецкой области. 11 ноября враг захватил 3 населенных пункта на Запорожье, о чем сообщил Сырский.

Есть мнение, что Герасимова снимут с должности из-за Покровска