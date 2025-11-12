Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, если Украина все же потеряет Покровск, то боевые действия будут продолжаться и дальше. Все потому, что все заявления военно-политического командования России указывают на то, что Кремль не планирует останавливать войну.

Что будет означать захват Покровска?

Иван Тимочко подчеркнул, что оперативной задачей россиян всегда был захват Покровска. Если это произойдет, то интенсивность боевых действий, вероятно, не снизится, ведь противник сконцентрирует все свои силы и средства с этого участка фронта на других направлениях.

Мы должны осознавать, что Владимир Путин не собирается останавливаться. Он и все его спикеры заявляют об этом,

– сказал он.

По мнению военного обозревателя, какой бы ни была ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации, но это будет стоить карьеры начальнику генерального штаба России Валерию Герасимову.

Это серьезно ослабит влияние Путина. Это происходит уже сейчас. Казалось бы не военные вещи, но Индия – ее крупнейшие нефтетрейдеры, отказались покупать российскую нефть. Это показатель того, что мы держим линию фронта, показываем готовность сражаться, а союзники принимают свои решения по России, которые влияют на ее возможности воевать и наступать,

– высказался он.

Кроме того, важно понимать, когда в Украине возникает вопрос, что важнее – сохранение территорий или личного состава, то решение всегда будет в пользу второго.

Тимочко объяснил это тем, что территории можно отвоевать, а погибших воинов уже не вернуть. Однако просто оставлять позиции и отходить также нельзя, ведь глупо надеяться, что россияне остановятся и не пойдут дальше.

Поэтому военно-политическому командованию нашего государства приходится иногда принимать непопулярные решения, чтобы сохранить максимальное количество украинских территорий.

Военный обозреватель добавил, что общество Украины должно быть готовым принимать как успехи, так и неудачи. А настроение людей должно быть настроено на то, чтобы сопротивляться оккупантам и воспитывать сознательное поколение, которое при необходимости также станет на защиту государства.

Какова ситуация на Покровском направлении?