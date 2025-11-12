Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, якщо Україна все ж втратить Покровськ, то бойові дії продовжуватимуться і далі. Все тому, що всі заяви військово-політичного командування Росії вказують на те, що Кремль не планує зупиняти війну.

Що означатиме захоплення Покровська?

Іван Тимочко підкреслив, що оперативним завданням росіян завжди було захоплення Покровська. Якщо це станеться, то інтенсивність бойових дій, ймовірно, не знизиться, адже противник сконцентрує всі свої сили та засоби із цієї ділянки фронту на інших напрямках.

Ми маємо усвідомлювати, що Володимир Путін не збирається зупинятись. Він і всі його спікери заявляють про це,

– сказав він.

На думку військового оглядача, якою б не була ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, але це коштуватиме кар'єри начальнику генерального штабу Росії Валерію Герасимову.

Це серйозно послабить вплив Путіна. Це відбувається вже зараз. Здавалось би не військові речі, але Індія – її найбільші нафтотрейдери, відмовилися купувати російську нафту. Це показник того, що ми тримаємо лінію фронту, показуємо готовність битись, а союзники приймають свої рішення щодо Росії, які впливають на її можливості воювати й наступати,

– висловився він.

Крім того, важливо розуміти, коли в Україні постає питання, що важливіше – збереження територій чи особового складу, то рішення завжди буде на користь другого.

Тимочко пояснив це тим, що території можна відвоювати, а загиблих воїнів вже не повернути. Однак просто залишати позиції та відходити також не можна, адже нерозумно сподіватись, що росіяни зупиніться і не підуть далі.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Тому військово-політичному командуванню нашої держави доводиться іноді приймати непопулярні рішення, щоб зберегти максимальну кількість українських територій.

Військовий оглядач додав, що суспільство України має бути готовим приймати як успіхи, так і невдачі. А настрій людей має бути налаштований на те, щоб чинити спротив окупантам та виховувати свідоме покоління, яке за потреби також стане на захист держави.

