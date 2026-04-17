17 апреля, 17:31
Задержали заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады
Заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского задержали правоохранители. Командование поддерживает и способствует досудебному расследованию.
Об этом говорится в заявлении 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского.
Смотрите также Помощники украинских нардепов занимались "схемами для уклонистов": их поймали с поличным
Что известно о задержании?
Командование бригады отметило, что заинтересовано в быстром, всестороннем и объективном выяснении всех обстоятельств дела.
По данным источников "Украинской правды" речь идет о подполковнике Максиме Бобровском. А дело вероятно касается вымогательства взятки за перевод из одной воинской части в другую.