Задержали заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады

Заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского задержали правоохранители. Командование поддерживает и способствует досудебному расследованию.

Об этом говорится в заявлении 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского.

Что известно о задержании?

Командование бригады отметило, что заинтересовано в быстром, всестороннем и объективном выяснении всех обстоятельств дела.

По данным источников "Украинской правды" речь идет о подполковнике Максиме Бобровском. А дело вероятно касается вымогательства взятки за перевод из одной воинской части в другую.