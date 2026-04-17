Затримано заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

Заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського затримали правоохоронці. Командування підтримує та сприяє досудовому розслідуванню.

Про це йдеться у заяві 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.

Що відомо про затримання?

Командування бригади зазначило, що зацікавлене у швидкому, всебічному та об'єктивному з'ясуванні всіх обставин справи.

За даними джерел "Української правди" йдеться про підполковника Максима Бобровського. Справа, ймовірно, стосується вимагання хабаря за переведення з однієї військової частини в іншу.

Правоохоронці затримання наразі не коментували. У Сухопутних військах відповіли УП, що не можуть розголошувати дані слідства. Водночас там запевнили, що сприяють розслідуванню та радять дочекатися рішення суду.

У бригаді наголосили, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості.

Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду,

– йдеться в повідомленні.

Громадян закликали не поширювати неперевірену інформацію, чутки та спекуляції, щоб не зашкодити розслідуванню, а також репутації військовослужбовців та боєздатності підрозділу.

Окремо військові зазначили, що 58-ма ОМПБр "продовжує надійно утримувати визначені рубежі на Харківському напрямку та сумлінно виконує бойові завдання".

