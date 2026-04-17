Затримано заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади
- За даними УП, затримано підполковника Максима Бобровського, заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади, за підозрою у вимаганні хабаря.
- Командування бригади та Сухопутних військ сприяють розслідуванню, наголошуючи на презумпції невинуватості та закликаючи уникати чуток і спекуляцій.
Заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського затримали правоохоронці. Командування підтримує та сприяє досудовому розслідуванню.
Про це йдеться у заяві 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.
Що відомо про затримання?
Командування бригади зазначило, що зацікавлене у швидкому, всебічному та об'єктивному з'ясуванні всіх обставин справи.
За даними джерел "Української правди" йдеться про підполковника Максима Бобровського. Справа, ймовірно, стосується вимагання хабаря за переведення з однієї військової частини в іншу.
Правоохоронці затримання наразі не коментували. У Сухопутних військах відповіли УП, що не можуть розголошувати дані слідства. Водночас там запевнили, що сприяють розслідуванню та радять дочекатися рішення суду.
У бригаді наголосили, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості.
Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду,
– йдеться в повідомленні.
Громадян закликали не поширювати неперевірену інформацію, чутки та спекуляції, щоб не зашкодити розслідуванню, а також репутації військовослужбовців та боєздатності підрозділу.
Окремо військові зазначили, що 58-ма ОМПБр "продовжує надійно утримувати визначені рубежі на Харківському напрямку та сумлінно виконує бойові завдання".
