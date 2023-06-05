Развращал подростков и предлагал деньги: в Киеве задержали журналиста известного издания

В Киеве полиция задержала журналиста, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Этот сотрудник СМИ также хранил детскую порнографию. Его обвиняют сразу по 3 статьям.

В Киеве разоблачили педофила. В его задержании приняли участие столичные полицейские и сотрудники СБУ.

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Что именно сделал обидчик

39-летний мужчина развращал двух 15-летних подростков. Он им неоднократно звонил по телефону и приглашал в свою квартиру. Там этот мужчина совершал с ними развратные действия.

Также мужчина платил деньги подросткам. Кроме того, он хранил на флешке видео и фото с детской порнографией.

Кем может быть задержанный

Следует отметить, что в заявлении пресс-службы не указывается профессия задержанного мужчины. Однако в медийном пространстве появилась информация, что это, вероятно, журналист.

Правоохранители могли задержать из-за подозрений в педофилии и хранении детского порно сотрудника издания "Вести". Об этом написало издание Obozrevatel, ссылаясь на свои собственные анонимные источники.



Задержанный растлитель / Фото полиции Киева

Какое наказание его ожидает

Мужчину подозревают в сексуальном домогательстве детей, сексе с несовершеннолетними и умышленном хранении порнографии без цели сбыта. Кроме этого, следователи теперь имеют основания полагать, что этот мужчина может быть причастен еще к нескольким схожим случаям.

В настоящее время его содержат под стражей с возможностью внесения залога в размере 214 720 гривен. Его обвиняют по 3 статьям, самая тяжелая из которых предусматривает до 8 лет пребывания за решеткой.

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