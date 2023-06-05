Розбещував підлітків та пропонував гроші: у Києві затримали журналіста відомого видання

У Києві поліція затримала журналіста, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Цей співробітник ЗМІ також зберігав дитячу порнографію. Його звинувачують одразу за 3 статтями.

У Києві викрили педофіла. У його затриманні брали участь столичні поліцейські та співробітники СБУ.

До теми У Дніпрі священник УПЦ МП після смерті дружини розбещував своїх неповнолітніх доньок

Що саме зробив кривдник

39-річний чоловік розбещував двох 15-річних підлітків. Він їм неодноразово телефонував та запрошував до своєї квартири. Там цей чоловік вчиняв із ними розпусні дії.

Також чоловік платив гроші підліткам. Окрім цього він зберігав на флешці відео та фото з дитячою порнографію.

Ким може бути затриманий

Варто зазначити, що у заяві пресслужби не вказується професія затриманого чоловіка. Однак у медійному просторі з'явилася інформація, що це ймовірно журналіст.

Правоохоронці могли затримати через підозри у педофілії та зберіганні дитячого порно співробітника видання "Вести". Про це написало видання Obozrevatel із посиланням на свої власні анонімні джерела.



Затриманий розбещувач / Фото поліції Києва

Яке покарання його очікує

Чоловіка підозрюють у сексуальному домаганні до дітей, сексі з неповнолітніми та умисному зберіганні порнографії без мети збуту. Окрім цього слідчі тепер мають підстави вважати, що цей чоловік може бути причетним ще до кількох схожих випадків.

Наразі його тримають під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 214 720 гривень. Його звинувачують за 3 статтями, найтяжча з яких передбачає до 8 років перебування за ґратами.

Більше новин про затримання педофілів в Україні