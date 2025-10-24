Укр Рус
24 октября, 08:11
2

Железнодорожная инфраструктура – снова под ударом: движение поездов затруднено сразу в нескольких областях

Маргарита Волошина

Из-за массированных российских обстрелов есть осложнения в движении поездов в сразу нескольких регионах. Повреждения зафиксировали в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Где задерживаются поезда?

Кировоградская область

В регионе из-за обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Среднее время задержки – более 2 часов. Задержки на обесточенном участке затронули 4 поезда:

  • 51/52 Одесса – Запорожье;
  • 127/128 Львов – Запорожье;
  • 7/8 Харьков – Одесса;
  • 53/54 Днепр – Одесса.

Харьковская область

Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, до Лозовой поезда движутся измененным маршрутом с задержками. Объездным маршрутом через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:

  • №102 Херсон – Краматорск;
  • №104 Львов – Краматорск;
  • №712 Киев – Краматорск.

Сумская область

По данным Укрзализныци, пассажиров поезда №787 Терещенская – Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована посадка на поезд №779 Сумы – Киев.

Просим запастись терпением и следить за информацией на официальных ресурсах Укрзализныци. Важно! Оперативно сообщаем об изменениях движения пассажиров оповещениями в официальном мобильном приложении, 
– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

  • Прошлой ночью россияне ударили беспилотником по территории железнодорожной станции в Сумах. В результате попадания есть 2 пострадавших, это работники железной дороги. Один из них, 35-летнего мужчины, был госпитализирован.

  • Еще раньше из-за обстрелов были задержки и изменения маршрутов поездов №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы и №793/794 Черкассы – Киев. Россияне в последнее время начали прицельно бить по локомотивам и станциям.