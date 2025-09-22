В понедельник, 22 сентября, накануне Генеральной ассамблеи ООН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал новое заявление Владимира Путина. Российский диктатор планирует выступить после совещания с постоянными членами Совбеза.

На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 канал. Лейтенант объяснил цель информационной стратегии России.

Смотрите также Нельзя игнорировать: Келлог объяснил, как надо реагировать на угрозы Путина ядерным оружием

Зачем россияне анонсировали заявление Путина 22 сентября?

По словам коваленко, Путин – это "верхушка" российских когнитивных и информационных операций. Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН 22 сентября – именно информационная стратегия России

Они (россияне – 24 Канал) хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили учитывая его (Путина – 24 Канал) слова. Конечно же, не с трибун, потому что решается все всегда в кулуарах,

– отметил руководитель ЦПД.

Таким образом президент государства-агрессора попытается повлиять на Запад, в частности после инцидентов с истребителями над Эстонией и дронами в странах НАТО.

Однако Коваленко отметил и другое – Путин не знает, о чем Дональд Трамп говорил с Си Цзиньпином. "Судя по активности Путина, руководитель сырьевого придатка Китая под названием Россия опасается неизвестности", – добавил лейтенант.

Генассамблея ООН 22 сентября: что известно?