Верхушка российских операций, – ЦПД о "важных" заявлениях Путина накануне Генассамблеи ООН
- Эстония инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после нарушения ее воздушного пространства российскими истребителями.
- Путин анонсировал заявление накануне Генассамблеи ООН 22 сентября, чтобы повлиять на кулуарные обсуждения на Западе.
В понедельник, 22 сентября, накануне Генеральной ассамблеи ООН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал новое заявление Владимира Путина. Российский диктатор планирует выступить после совещания с постоянными членами Совбеза.
На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 канал. Лейтенант объяснил цель информационной стратегии России.
Зачем россияне анонсировали заявление Путина 22 сентября?
По словам коваленко, Путин – это "верхушка" российских когнитивных и информационных операций. Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН 22 сентября – именно информационная стратегия России
Они (россияне – 24 Канал) хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили учитывая его (Путина – 24 Канал) слова. Конечно же, не с трибун, потому что решается все всегда в кулуарах,
– отметил руководитель ЦПД.
Таким образом президент государства-агрессора попытается повлиять на Запад, в частности после инцидентов с истребителями над Эстонией и дронами в странах НАТО.
Однако Коваленко отметил и другое – Путин не знает, о чем Дональд Трамп говорил с Си Цзиньпином. "Судя по активности Путина, руководитель сырьевого придатка Китая под названием Россия опасается неизвестности", – добавил лейтенант.
Генассамблея ООН 22 сентября: что известно?
Впервые за 34 года членства Эстонии в ООН страна инициировала экстренное заседание Совбеза. Этому предшествовало нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября.
К активной дипломатии во время заседания готовится также украинская сторона, которая с партнерами будет обсуждать шаги к завершению войны. Владимир Зеленский запланировал почти 20 встреч с лидерами разных стран.
Ранее 12 сентября, Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию о создании Палестины. На заседании 22 сентября признать новое государство планирует Мальта – после Великобритании, Канады, Австралии и Португалии.