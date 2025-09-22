Верхівка російських операцій, – ЦПД про "важливі" заяви Путіна напередодні Генасамблеї ООН
- Естонія ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН після порушення її повітряного простору російськими винищувачами.
- Путін анонсував заяву напередодні Генасамблеї ООН 22 вересня, щоб вплинути на кулуарні обговорення на Заході.
У понеділок, 22 вересня, напередодні Генеральної асамблеї ООН, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував нову заяву Володимира Путіна. Російський диктатор планує виступити після наради з постійними членами Радбезу.
На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 канал. Лейтенант пояснив мету інформаційної стратегії Росії.
Навіщо росіяни анонсували заяву Путіна 22 вересня?
За словами коваленка, Путін – це "верхівка" російських когнітивних та інформаційних операцій. Анонс його заяв напередодні Генасамблеї ООН 22 вересня – саме інформаційна стратегія Росії
Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб в кулуарах у Нью-Йорку говорили з огляду на його (Путіна – 24 Канал) слова. Звісно ж, не з трибун, бо вирішується все завжди в кулуарах,
– зазначив керівник ЦПД.
Таким чином президент держави-агресорки спробує вплинути на Захід, зокрема після інцидентів із винищувачами над Естонією та дронами в країнах НАТО.
Однак Коваленко наголосив і на іншому – Путін не знає, про що Дональд Трамп говорив із Сі Цзіньпіном. "Судячи з активності Путіна, керівник сировинного придатка Китаю під назвою Росія побоюється невідомості", – додав лейтенант.
Генасамблея ООН 22 вересня: що відомо?
Уперше за 34 роки членства Естонії в ООН країна ініціювала екстрене засідання Радбезу. Цьому передувало порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня.
До активної дипломатії під час засідання готується також українська сторона, що з партнерами обговорюватиме кроки до завершення війни. Володимир Зеленський запланував майже 20 зустрічей із лідерами різних країн.
Раніше 12 вересня, Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію про створення Палестини. На засіданні 22 вересня визнати нову державу планує Мальта – після Великої Британії, Канади, Австралії та Португалії.