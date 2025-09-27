В посте за 23 сентября Дональд Трамп написал, что Украина способна победить Россию в войне. Более того, наша страна может вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС. Многие эксперты разглядели в этом заявлении президента США его намерение выйти из конфликта и переложить ответственность за завершение войны на Европу.

Во время брифинга 27 сентября журналисты поинтересовались у президента Зеленского его оценкой неожиданного заявления Дональда Трампа, передает 24 Канал.

"Умывает ли руки" Трамп относительно войны в Украине?

Глава государства не стал исключать того, что слова Трампа об освобождении украинских территорий может означать постепенное сворачивание дипломатического трека с участием США. "Все может быть. То, что не от нас зависит, все может быть", – резюмировал президент.

Впрочем, по мнению Зеленского, США "не оставляют" Украину. Американцы осознают, что россияне не хотят мира, врут и не выполняют обещаний. В случае, если от Москвы не будет сигналов о том, что она готова дипломатическим путем завершать войну, американцы готовы усиливать поддержку Украины, в частности в сфере вооружения.

Президент подчеркнул, что Украина не выбирала войну и всегда будет отдавать предпочтение дипломатии. Если Америке сможет посадить Путина за стол переговоров и завершить войну – это хорошо, но важно понимать, что делать, если этого не удастся сделать.

Зеленский подчеркнул, что США не ищут "никакой альтернативы" поддержке Украины и остаются на ее стороне.

Что известно о неожиданном заявлении Трампа?