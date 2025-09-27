"Все может быть": Зеленский ответил, "умывает ли Трамп руки" от войны в Украине
- Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС.
- Президент Зеленский считает, что США продолжают поддерживать Украину и готовы усиливать помощь, если Москва не будет демонстрировать готовность к мирным переговорам.
В посте за 23 сентября Дональд Трамп написал, что Украина способна победить Россию в войне. Более того, наша страна может вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС. Многие эксперты разглядели в этом заявлении президента США его намерение выйти из конфликта и переложить ответственность за завершение войны на Европу.
Во время брифинга 27 сентября журналисты поинтересовались у президента Зеленского его оценкой неожиданного заявления Дональда Трампа, передает 24 Канал.
"Умывает ли руки" Трамп относительно войны в Украине?
Глава государства не стал исключать того, что слова Трампа об освобождении украинских территорий может означать постепенное сворачивание дипломатического трека с участием США. "Все может быть. То, что не от нас зависит, все может быть", – резюмировал президент.
Впрочем, по мнению Зеленского, США "не оставляют" Украину. Американцы осознают, что россияне не хотят мира, врут и не выполняют обещаний. В случае, если от Москвы не будет сигналов о том, что она готова дипломатическим путем завершать войну, американцы готовы усиливать поддержку Украины, в частности в сфере вооружения.
Президент подчеркнул, что Украина не выбирала войну и всегда будет отдавать предпочтение дипломатии. Если Америке сможет посадить Путина за стол переговоров и завершить войну – это хорошо, но важно понимать, что делать, если этого не удастся сделать.
Зеленский подчеркнул, что США не ищут "никакой альтернативы" поддержке Украины и остаются на ее стороне.
Что известно о неожиданном заявлении Трампа?
- 23 сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп опубликовал неожиданный пост. В нем он расхвалил Украину. Президент США выразил уверенность, что наша страна способна с помощью ЕС отвоевать все территории. Также он указал на большие экономические проблемы России. Это заявление удивило европейцев и украинцев. Ведь ранее Трамп отмечал "непобедимости" России.
- В ЕС скептически настроены относительно новой риторики Трампа. Там считают, что таким образом президент США хоче выйти из переговоров об окончании войны.
- Между тем некоторые СМИ предполагают, что изменение риторики президента США могло произойти после того, как он ознакомился с наступательными планами ВСУ.