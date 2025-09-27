"Все може бути": Зеленський відповів, чи Трамп "вмиває руки" від війни в Україні
- Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути усі втрачені території за підтримки ЄС.
- Президент Зеленський вважає, що США продовжують підтримувати Україну і готові посилювати допомогу, якщо Москва не демонструватиме готовність до мирних переговорів.
У пості за 23 вересня Дональд Трамп написав, що Україна здатна перемогти Росію у війні. Ба більше, наша країна може повернути усі втрачені території за підтримки ЄС. Чимало кількість експертів розгледіли у цій заяві президента США його намір вийти з конфлікту і перекласти відповідальність за завершення війни на Європу.
Під час брифінгу 27 вересня журналісти поцікавилися у президента Зеленського його оцінкою несподіваної заяви Дональда Трампа, передає 24 Канал.
Чи "вмиває руки" Трамп щодо війни в Україні?
Глава держави не став виключати того, що слова Трампа про звільнення українських територій може означати поступове згортання дипломатичного треку за участі США. "Все може бути. Те, що не від нас залежить, все може бути", – резюмував президент.
Втім, на думку Зеленського, США "не залишають" Україну. Американці усвідомлюють, що росіяни не хочуть миру, брешуть і не виконують обіцянок. У разі, якщо від Москви не буде сигналів про те, що вона готова дипломатичним шляхом завершувати війну, американці готові посилювати підтримку України, зокрема у сфері озброєння.
Президент підкреслив, що Україна не обирала війну і завжди надаватиме перевагу дипломатії. Якщо Америці зможе посадити Путіна за стіл переговорів і завершити війну – це добре, але важливо розуміти, що робити, якщо цього не вдасться зробити.
Зеленський наголосив, що США не шукають "жодної альтернативи" підтримці України й залишаються на її боці.
Що відомо про несподівану заяву Трампа?
- 23 вересня під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Дональд Трамп опублікував несподіваний пост. У ньому ві розхвалив Україну. Президент США висловив впевненість, що наша країна здатна за допомогою ЄС відвоювати усі території. Також він вказав на великі економічні проблеми Росії. Ця заява здивувала європейців і українців. Адже раніше Трамп наголошував на "непереможності" Росії.
- У ЄС скептично налаштовані щодо нової риторики Трампа. Там вважають, що у такий спосіб президент США хоче вийти з переговорів про закінчення війни.
- Тим часом деякі ЗМІ припускають, що зміна риторики президента США могла відбутися після того, як він ознайомився із наступальними планами ЗСУ.