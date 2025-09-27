У пості за 23 вересня Дональд Трамп написав, що Україна здатна перемогти Росію у війні. Ба більше, наша країна може повернути усі втрачені території за підтримки ЄС. Чимало кількість експертів розгледіли у цій заяві президента США його намір вийти з конфлікту і перекласти відповідальність за завершення війни на Європу.

Під час брифінгу 27 вересня журналісти поцікавилися у президента Зеленського його оцінкою несподіваної заяви Дональда Трампа, передає 24 Канал.

Ізраїльський Patriot вже місяць працює в Україні, ще дві системи на підході, – Зеленський

Чи "вмиває руки" Трамп щодо війни в Україні?

Глава держави не став виключати того, що слова Трампа про звільнення українських територій може означати поступове згортання дипломатичного треку за участі США. "Все може бути. Те, що не від нас залежить, все може бути", – резюмував президент.

Втім, на думку Зеленського, США "не залишають" Україну. Американці усвідомлюють, що росіяни не хочуть миру, брешуть і не виконують обіцянок. У разі, якщо від Москви не буде сигналів про те, що вона готова дипломатичним шляхом завершувати війну, американці готові посилювати підтримку України, зокрема у сфері озброєння.

Президент підкреслив, що Україна не обирала війну і завжди надаватиме перевагу дипломатії. Якщо Америці зможе посадити Путіна за стіл переговорів і завершити війну – це добре, але важливо розуміти, що робити, якщо цього не вдасться зробити.

Зеленський наголосив, що США не шукають "жодної альтернативи" підтримці України й залишаються на її боці.

Що відомо про несподівану заяву Трампа?