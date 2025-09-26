Лестощі Трампа на адресу України, насправді, можуть означати, що він відмовляється від неї. На цьому прем'єр Польщі наголосив у пості в соцмережі "Х", передає 24 Канал із посиланням на Politico.
Дивіться також Сотні генералів та адміралів збираються на термінову нараду в США, – WP
У чому небезпека проукраїнської риторики Трампа?
Дональд Туск попередив, що очевидний "проукраїнський" зсув президента США може свідчити про вихід Америки з війни з Росією.
Так, прем'єр звернув увагу на слова Трампа про те, що Україна за підтримки ЄС може повернути усі свої території. На думку Туска, цей "дивовижний оптимізм" приховує намір Трампа скоротити участь США у допомозі Києву та перекласти відповідальність за завершення війни на Європу.
"Правда краща за ілюзію", – підсумував свої міркування прем'єр Польщі.
Нагадаємо, що раніше президент США погрожував вийти з переговорів між Україною та Росією. Він неодноразово визнавав, що війну важче завершити, ніж він очікував.
Трамп, який давно повторює кремлівські тези щодо повномасштабного вторгнення та говорив, що Україна ніколи не поверне своїх кордонів до 2014 року, здивував союзників, коли 23 вересня припустив, що Київ зможе воювати й повністю перемогти Росію за підтримки Європи.
"Ми й надалі постачатимемо зброю НАТО, а НАТО хай робить з нею, що вважає за потрібне. Успіхів усім!", – йдеться у тому самому пості політика.
Різкі розвороти Трампа у підході до конфлікту – від засудження президента Росії Володимира Путіна як "абсолютно божевільного" до обіймів з ним на саміті в Алясці кількома місяцями пізніше, – залишають Київ і його партнерів у невідомості щодо справжньої позиції Вашингтона.
Що відомо про зміну риторики Трампа щодо України та Росії?
- У пості за 23 вересня Дональд Трамп розхвалив Україну та високо оцінив її перспективи перемогти у війні. Водночас він розкритикував Росію, вказавши на її великі економічні проблеми.
- NYT побачило у зміні риторики Трампа намір "вмити руки" і підготувати ґрунт для відновлення відносин з Москвою.
- Володимир Зеленський тим часом назвав пост Трампа "сюрпризом" та позитивним сигналом.
- Видання WSJ тим часом пише про те, що Трамп змінив риторику щодо України після консультацій з радниками і ознайомлення з планами українського наступу.
- Представник Єврокомісії заявив, що на зміну позиції Трампа вплинув його регулярний контакт із президенткою Урсулою фон дер Ляєн.
- Доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький у коментарі 24 Каналу заявив, що навряд чи Трамп вирішить повністю відхреститися від війни в Україні. Президент США добре усвідомлює, наскільки важливою є наша держава та результат війни для всього регіону.