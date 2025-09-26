Лестощі Трампа на адресу України, насправді, можуть означати, що він відмовляється від неї. На цьому прем'єр Польщі наголосив у пості в соцмережі "Х", передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Сотні генералів та адміралів збираються на термінову нараду в США, – WP

У чому небезпека проукраїнської риторики Трампа?

Дональд Туск попередив, що очевидний "проукраїнський" зсув президента США може свідчити про вихід Америки з війни з Росією.

Так, прем'єр звернув увагу на слова Трампа про те, що Україна за підтримки ЄС може повернути усі свої території. На думку Туска, цей "дивовижний оптимізм" приховує намір Трампа скоротити участь США у допомозі Києву та перекласти відповідальність за завершення війни на Європу.

"Правда краща за ілюзію", – підсумував свої міркування прем'єр Польщі.

Нагадаємо, що раніше президент США погрожував вийти з переговорів між Україною та Росією. Він неодноразово визнавав, що війну важче завершити, ніж він очікував.

Трамп, який давно повторює кремлівські тези щодо повномасштабного вторгнення та говорив, що Україна ніколи не поверне своїх кордонів до 2014 року, здивував союзників, коли 23 вересня припустив, що Київ зможе воювати й повністю перемогти Росію за підтримки Європи.

"Ми й надалі постачатимемо зброю НАТО, а НАТО хай робить з нею, що вважає за потрібне. Успіхів усім!", – йдеться у тому самому пості політика.

Різкі розвороти Трампа у підході до конфлікту – від засудження президента Росії Володимира Путіна як "абсолютно божевільного" до обіймів з ним на саміті в Алясці кількома місяцями пізніше, – залишають Київ і його партнерів у невідомості щодо справжньої позиції Вашингтона.

Що відомо про зміну риторики Трампа щодо України та Росії?