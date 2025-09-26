Дональд Трамп сделал ряд оптимистичных для Украины заявлений. Но самое важное, что происходят некоторые непубличные вещи, которые идут на пользу нашему государству.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, заявления Трампа об Украине были действительно положительными. Однако нужно посмотреть, что дальше будут делать Соединенные Штаты в контексте поддержки нашего государства.

К теме Трамп не просто так заговорил о победе Украины: о чем свидетельствуют громкие заявления лидера США

Чего ожидать дальше от Трампа?

Как отметил Пинкус, Трамп уже сделал некоторые важные для Украины вещи, о которых пока не слишком известно публично. К примеру, он согласился, чтобы Украина получила новейшие управляемые ракето-бомбы Extended Range Attack Munition (ERAM). Дальность поражения – до 450 километров.

Была информация, что Трамп рассматривает разрешить американским военным в отставке в Украину в рамках гарантий безопасности. Говорили также о частных военных компаниях.

Это те самые контрактники, которые ушли в отставку. Они отслужили в Ираке, Афганистане. Прекрасные специалисты. Сюда входят летчики и другие специалисты, которые умеют работать с современным оружием. Разговоры об этом активизировались после того, как Россия ударила по американскому заводу в Украине. Их могут использовать для защиты американских предприятий. Но они не прибудут с пустыми руками,

– отметил Пинкус.

По его мнению, вместе с таким разрешением Трамп в конце концов передаст Украине системы Patriot, о чем уже ранее говорилось.

Заявления Трампа об Украине: кратко