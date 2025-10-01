Ситуация беспрецедентная: эксперт по ядерной энергетике объяснила, что происходит с ЗАЭС
- Запорожская АЭС работает на резервных генераторах из-за отсутствия связи с украинской энергосистемой, россияне превратили станцию в военный плацдарм.
- МАГАТЭ не влияет на ситуацию, визит гендиректора в Москву, где он поблагодарил Путина за поддержку, только подтверждает этот факт.
Россияне провоцируют критическую ситуацию на Запорожской АЭС. Атомная станция сейчас не имеет связи с украинской энергосистемой и работает на резервных генераторах.
Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в эфире 24 Канала отметила, что беспрецедентность ситуации даже не в том, что ЗАЭС уже 8 день работает на резервных дизель-генераторах. Прежде всего поражает поведение россиян.
Насколько критическая ситуация?
"Россия оккупировала рабочую ядерную станцию, превратила ее в военный плацдарм, военную базу, обстреливает с промышленной площадки Никополь, Марганец, размещает артиллерийские реактивные установки рядом со станцией. Именно это беспрецедентная ситуация", – подчеркнула Ольга Кошарная.
Как показал опыт почти четырех лет оккупации, мировое сообщество не может повлиять на то, что происходит. Ни резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, ни резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, которых на эту тему есть уже 10, – россияне не принимают во внимание.
Я хочу успокоить. На площадке 20 стационарных резервных дизель-генераторов. Есть еще мобильные, которые ЗАЭС купила после аварии на Фукусиме, после проведения переоценки безопасности с учетом новых уроков. Сейчас работает 8 резервных дизель-генераторов, 9 находятся в ожидании и еще 3 в техническом обслуживании,
– рассказала эксперт по ядерной энергетике.
В течение этого периода оккупационная администрация станции поочередно запускала генераторы в работу. По сообщению МАГАТЭ, запасов дизельного топлива есть на 10 дней, поэтому можем сказать, что Россия намеренно пугает и провоцирует.
"Россия специально повредила линию, за 1,5 километра от площадки ЗАЭС и не ремонтирует ее. Хотя там работы на несколько часов, но этого не делают, потому что хотят подключить ЗАЭС к российской энергосистеме", – добавила Ольга Кошарна.
Город Энергодар, Запорожская тепловая электростанция уже давно не работают с объединенной энергосистемой. Оккупанты присоединили их к объединенной энергосистеме России.
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- Владимир Зеленский заявил, что ситуация на атомной станции критическая. Из-за российских обстрелов она отключена от электросети. Президент подчеркнул, что генераторы и станция не рассчитаны работать в таком режиме и добавил, что ни один террорист в мире еще никогда не позволял себе делать с ядерным объектом того, что делает Россия.
- Из-за вмешательства россиян специалисты ЗАЭС не могут восстановить электроснабжение. Также неизвестно, каковы запасы топлива и сколько времени смогут работать резервные генераторы. Прежде всего нужно обеспечить работу систем охлаждения облученного ядерного топлива. Ведь в случае аварии опасность будет угрожать не только Украине, но и Европе.
- На фоне обострения ситуации с ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ прибыл в Москву. Он обсудил с россиянами "роль ядерной энергетики", встретился с Владимиром Путиным и поблагодарил его за "поддержку беспристрастной и профессиональной работы МАГАТЭ". В Украине такой визит назвали "лицемерием и фарсом".