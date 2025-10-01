Россияне провоцируют критическую ситуацию на Запорожской АЭС. Атомная станция сейчас не имеет связи с украинской энергосистемой и работает на резервных генераторах.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в эфире 24 Канала отметила, что беспрецедентность ситуации даже не в том, что ЗАЭС уже 8 день работает на резервных дизель-генераторах. Прежде всего поражает поведение россиян.

Читайте также Такое произошло впервые, – Андрющенко о критической ситуации на Запорожской АЭС

Насколько критическая ситуация?

"Россия оккупировала рабочую ядерную станцию, превратила ее в военный плацдарм, военную базу, обстреливает с промышленной площадки Никополь, Марганец, размещает артиллерийские реактивные установки рядом со станцией. Именно это беспрецедентная ситуация", – подчеркнула Ольга Кошарная.

Как показал опыт почти четырех лет оккупации, мировое сообщество не может повлиять на то, что происходит. Ни резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, ни резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, которых на эту тему есть уже 10, – россияне не принимают во внимание.

Я хочу успокоить. На площадке 20 стационарных резервных дизель-генераторов. Есть еще мобильные, которые ЗАЭС купила после аварии на Фукусиме, после проведения переоценки безопасности с учетом новых уроков. Сейчас работает 8 резервных дизель-генераторов, 9 находятся в ожидании и еще 3 в техническом обслуживании,

– рассказала эксперт по ядерной энергетике.

В течение этого периода оккупационная администрация станции поочередно запускала генераторы в работу. По сообщению МАГАТЭ, запасов дизельного топлива есть на 10 дней, поэтому можем сказать, что Россия намеренно пугает и провоцирует.

"Россия специально повредила линию, за 1,5 километра от площадки ЗАЭС и не ремонтирует ее. Хотя там работы на несколько часов, но этого не делают, потому что хотят подключить ЗАЭС к российской энергосистеме", – добавила Ольга Кошарна.

Город Энергодар, Запорожская тепловая электростанция уже давно не работают с объединенной энергосистемой. Оккупанты присоединили их к объединенной энергосистеме России.

Что происходит на ЗАЭС: последние новости