Ситуація безпрецедентна: експертка з ядерної енергетики пояснила, що відбувається із ЗАЕС
- Запорізька АЕС працює на резервних генераторах через відсутність зв'язку з українською енергосистемою, росіяни перетворили станцію на військовий плацдарм.
- МАГАТЕ не впливає на ситуацію, візит гендиректора до Москви, де він подякував Путіну за підтримку, тільки підтверджує цей факт.
Росіяни провокують критичну ситуацію на Запорізькій АЕС. Атомна станція зараз не має зв'язку з українською енергосистемою і працює на резервних генераторах.
Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі 24 Каналу наголосила, що безпрецедентність ситуації навіть не в тому, що ЗАЕС уже 8 день працює на резервних дизель-генераторах. Насамперед вражає поведінка росіян.
Наскільки критична ситуація?
"Росія окупувала робочу ядерну станцію, перетворила її на військовий плацдарм, воєнну базу, обстрілює з промислового майданчика Нікополь, Марганець, розміщує артилерійські реактивні установки поряд зі станцією. Саме це безпрецедентна ситуація", – наголосила Ольга Кошарна.
Як показав досвід майже чотирьох років окупації, світова спільнота не може вплинути на те, що відбувається. Ні резолюції в Генеральній Асамблеї ООН, ні резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ, яких на цю тему є уже 10, – росіяни не беруть до уваги.
Я хочу заспокоїти. На майданчику 20 стаціонарних резервних дизель-генераторів. Є ще мобільні, які ЗАЕС купила після аварії на Фукусімі, після проведення переоцінки безпеки з урахуванням нових уроків. Зараз працює 8 резервних дизель-генераторів, 9 перебувають в очікуванні і ще 3 в технічному обслуговуванні,
– розповіла експертка з ядерної енергетики.
Упродовж цього періоду окупаційна адміністрація станції по черзі запускала генератори в роботу. За повідомлення МАГАТЕ, запасів дизельного палива є на 10 днів, тому можемо сказати, що Росія навмисно лякає та провокує.
"Росія спеціально пошкодила лінію, за 1,5 кілометра від майданчика ЗАЕС і не ремонтує її. Хоча там роботи на кілька годин, але цього не роблять, бо хочуть підключити ЗАЕС до російської енергосистеми", – додала Ольга Кошарна.
Місто Енергодар, Запорізька теплова електростанція уже давно не працюють з об'єднаною енергосистемою. Окупанти приєднали їх до об'єднаної енергосистеми Росії.
Що відбувається на ЗАЕС: останні новини
- Володимир Зеленський заявив, що ситуація на атомній станції критична. Через російські обстріли вона відключена від електромережі. Президент наголосив, що генератори й станція не розраховані працювати у такому режимі й додав, що жодний терорист у світі ще ніколи не дозволяв собі робити з ядерним об'єктом того, що робить Росія.
- Через втручання росіян фахівці ЗАЕС не можуть відновити електрозабезпечення. Також невідомо, якими є запаси пального та скільки часу зможуть працювати резервні генератори. Насамперед потрібно забезпечити роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива. Адже у випадку аварії небезпека загрожуватиме не лише Україні, але і Європі.
- На тлі загострення ситуації із ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ прибув до Москви. Він обговорив з росіянами "роль ядерної енергетики", зустрівся з Володимиром Путіним і подякував йому за "підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ". В Україні такий візит назвали "лицемірством і фарсом".