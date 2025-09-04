Недавно Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Этот документ депутаты могут окончательно одобрить уже в сентябре или октябре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для "РБК-Украина".

Когда могут принять законопроект №13335?

Федор Вениславский заявил, что голоса на принятие законопроекта №13335 точно будут, поскольку "все понимают проблему".

По словам нардепа, представители оборонного комитета Рады, которые занимаются необходимостью обеспечения ВСУ мобилизационным ресурсом, осознают, что война переходит в инновационно-технологическую плоскость.

Вениславский отметил, что иногда значительно важнее, чтобы Украина имела инновационные средства поражения, которые демонстрируют большую эффективность даже обычного военнослужащего со стандартным оружием.

Шансы того, что этот законопроект действительно будет оформлен, будет проголосован во втором чтении, с минимальными законодательными поправками очень высоки. Шансы принять этот законопроект еще в этом месте достаточно неплохие. В крайнем случае в октябре он точно будет принят,

– подытожил депутат.

Напомним, согласно тексту законопроекта, статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой частью, согласно которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий:

у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;

которые не состоят на воинском учете;

не уточнили персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона 3633-IX;

находятся в розыске.

Что известно о новом законопроекте?