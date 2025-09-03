Такое заявление сделал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Кто из украинцев, находящихся в розыске, может получить бронирование?

В комментарии изданию нардеп рассказал о законопроекте, который позволяет критическим предприятиям бронировать мужчин, которые находятся в розыске ТЦК. Стоит заметить, что Рада уже приняла документ в первом чтении.

Этот законопроект касается предприятий, признанных критическими в сфере обороны. То есть это не для всех критических предприятий. Речь идет об оборонно-промышленном комплексе,

– объяснил Вениславский.

Он добавил, что военнообязанные без военно-учетного документа, с неактуальными данными или в розыске ТЦК смогут получить бронь на срок до 45 дней. За это время они обязаны привести документы в порядок.

Как сообщил Вениславский, это нужно для того, чтобы не отправлять на фронт ценных специалистов, которые приносят большую пользу оборонным предприятиям и экономике.

Он отметил, что уже были случаи, когда важный сотрудник приходил в ТЦК, чтобы получить бронирование или обновить данные, но получал боевую повестку. На следующий день его уже отправляли на полигон, откуда вернуть человека было невозможно. В результате этого предприятие было вынуждено прекращать или задерживать выпуск продукции.

