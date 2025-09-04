Нещодавно Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку. Цей документ депутати можуть остаточно схвалити вже у вересні або жовтні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для "РБК-Україна".

Коли можуть ухвалити законопроєкт №13335?

Федір Веніславський заявив, що голоси на ухвалення законопроєкту №13335 точно будуть, оскільки "всі розуміють проблему".

За словами нардепа, представники оборонного комітету Ради, які переймаються необхідністю забезпечення ЗСУ мобілізаційним ресурсом, усвідомлюють, що війна переходить в інноваційно-технологічну площину.

Веніславський наголосив, що іноді значно важливіше, щоб Україна мала інноваційні засоби ураження, які демонструють більшу ефективність навіть звичайного військовослужбовця зі стандартною зброєю.

Шанси того, що цей законопроєкт справді буде оформлений, буде проголосований у другому читанні, з мінімальними законодавчими поправками дуже високі. Шанси ухвалити цей законопроєкт ще в цьому місці досить непогані. У крайньому разі в жовтні він точно буде ухвалений,

– підсумував депутат.

Нагадаємо, згідно з текстом законопроєкту, статтю 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств:

у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;

які не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 3633-IX;

перебувають в розшуку.

Що відомо про новий законопроєкт?