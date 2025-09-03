Про те, чому людина може не отримати відстрочку, навіть якщо вона для неї передбачена, розповідає 24 Канал.

Хто з громадян не може отримати відстрочку?

У вересні діятимуть ті самі правила бронювання, які були раніше. Відстрочку на роботі дають працівникам критично важливих підприємств. Однак керівники можуть забронювати лише 50% працівників на свій розсуд. У такому випадку відстрочка оформляється роботодавцем.

Також в Україні не можна забронювати резервістів – колишніх військових.

До слова, навіть чоловіки, які мають законні підстави для відстрочки (інвалідність, наявність трьох і більше дітей або однієї дитини з інвалідністю, опіка над недієздатним родичем, має загиблого на фронті чи полоненого близького родича), але ніколи не був у ТЦК та не оформив бронювання, офіційно не має підстав для звільнення від мобілізації.

Також варто зазначити, що видану відстрочку можуть скасувати, якщо порушені правила бронювання.

Так її не отримують студенти, які вступили на заочну форму навчання або на отримання другої вищої освіти.

Забрати право на відстрочку можуть також у багатодітних батьків, які не виплачують аліменти.

Також при оформленні відстрочки по догляду за близьким родичем з інвалідністю можуть враховувати, чи є інші люди, які здатні взяти опіку. Якщо виявиться, що, наприклад, сестра може доглядати матір, то братові бронювання не дадуть.

Бронювання у вересні 2025: останні новини