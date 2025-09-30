Президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма". Он предусматривает изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти.

Такие поправки, как отмечается, должны предотвратить распространение так называемой "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской трагедии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFM24 і Rzeczpospolita.

Что предусматривает законопроект?

В случае принятия соответствующего документа, за "публичное пропагандирование идеологии Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии" будет грозить наказание в виде трех лет тюрьмы.

Для Польши бандеризм имеет особое и болезненное измерение. Он был непосредственно направлен против поляков, проживавших на "восточных кресах", которых считали препятствием для реализации националистического видения Украины,

– говорится в обосновании.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание за незаконное пересечение государственной границы и организацию других лиц для этого. Изменения увеличат максимальное наказание за это с трех до пяти лет лишения свободы.

Он также предлагает увеличить срок заключения для тех, кто организует незаконное пересечение. Другой законопроект продлевает необходимый срок проживания в Польше для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Что этому предшествовало?

Еще 26 сентября глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий анонсировал, что маршалу Сейма подадут две президентские законодательные инициативы. Он сказал, что Навроцкий не даст шантажировать себя или поляков.

Сам польский лидер Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам еще в конце августа.

