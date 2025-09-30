Президент Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму". Він передбачає зміни до Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті.

Такі поправки, як зазначається, мають запобігти поширенню так званої "бандерівської ідеології" та запереченню Волинської трагедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFM24 та Rzeczpospolita.

Що передбачає законопроєкт?

У разі ухвалення відповідного документу, за "публічне пропагування ідеології Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії" загрожуватиме покарання у вигляді трьох років в'язниці.

Для Польщі бандеризм має особливий і болісний вимір. Він був безпосередньо спрямований проти поляків, що проживали на "східних кресах", яких вважали перешкодою для реалізації націоналістичного бачення України,

– ідеться в обґрунтуванні.

Крім того, законопроєкт передбачає покарання за незаконний перетин державного кордону та організацію інших осіб для цього. Зміни збільшать максимальне покарання за це з трьох до п’яти років позбавлення волі.

Він також пропонує збільшити термін ув'язнення для тих, хто організовує незаконний перетин. Інший законопроєкт подовжує необхідний термін проживання в Польщі для отримання громадянства з 3 до 10 років.

Що цьому передувало?

Ще 26 вересня глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький анонсував, що маршалу Сейму подадуть дві президентські законодавчі ініціативи. Він сказав, що Навроцький не дасть шантажувати себе чи поляків.

Сам польський лідер Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів ще наприкінці серпня.

Навроцький не хотів ухвалювати допомогу