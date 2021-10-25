Заливала в рот пиво: в Кривом Роге 18-летняя девушка издевалась над кошкой

В Кривом Розу две девушки решили странно развлечься. Одна заливала кошке пиво в рот, а другая снимала это на видео. За этот поступок одной из них пришлось оправдываться.

Видео со "спаиванием" кошки сопровождалось громким смехом операторки. Однако кошке удалось сбежать от девушек.

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Девушки говорят, что это было не пиво

Видео, которое опубликовала девушка в своем инстаграме изрядно возмутило пользователей. По данным ТСН об инциденте уже узнали в местной полиции. Из-за издевательства над животным начали проверку.

Блогер заливает кошке пиво в рот: возмутительное видео

Девушка уже успела оправдать свой поступок. По ее словам, в бутылке из-под алкоголя была обычная вода.

Это был не алкоголь. Потому что у нас дефицит воды и мы набираем ее во все бутылки, которые есть. В бутылке из-под пива тоже вода и из нее пила девочка, которой 14 лет,

– заявила блогер в ответ на обвинения.

За издевательство над животными предусмотрено наказание в виде штафа от 3 400 до 5 100 гривен с возможной конфискацией питомца, если пребывание у хозяина угрожает его жизни и здоровью.