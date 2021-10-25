Видео со "спаиванием" кошки сопровождалось громким смехом операторки. Однако кошке удалось сбежать от девушек.
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Девушки говорят, что это было не пиво
Видео, которое опубликовала девушка в своем инстаграме изрядно возмутило пользователей. По данным ТСН об инциденте уже узнали в местной полиции. Из-за издевательства над животным начали проверку.
Блогер заливает кошке пиво в рот: возмутительное видео
Девушка уже успела оправдать свой поступок. По ее словам, в бутылке из-под алкоголя была обычная вода.
Это был не алкоголь. Потому что у нас дефицит воды и мы набираем ее во все бутылки, которые есть. В бутылке из-под пива тоже вода и из нее пила девочка, которой 14 лет,
– заявила блогер в ответ на обвинения.