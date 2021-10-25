По версии следствия, четверо мужчин убили лося в лесу возле села Смолянка. За это пришлось бы заплатить штраф, но история имела куда более трагичное завершение.

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Спроба браконьєрства на Чернігівщині закінчилася смертю зловмисника

Правоохранители на Черниговщине нашли 4 мужчин, вероятно причастных к незаконной охоте – браконьерству.

Дело в том, что в лесу вблизи села Смолянка, как сообщил полиции лесничий, на территории охотничье-рыболовного предприятия кто-то убил лося.

Собственно, группу злоумышленников лесничий заскочил, когда они обваливали тушу. Так что в опознании их проблемы не было.

За это преступление мужчины должны заплатить штраф – от 17 до 51 тысячи гривен. Также наказать браконьеров суд мог общественными работами до 240 часов или лишением свободы до 3 лет.

Однако для одного из них ситуация обернулась трагедией.



Оружие браконьеров / Фото НПУ

Увидев лесничего, браконьеры бросились бежать к своим автомобилям. Во время этого одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце, упал и умер. Свидетели указали, что застрелил лося именно умерший при попытке побега.

Напомним: