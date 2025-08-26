Сейчас Украина – одно из самых заминированных государств мира. Опасной сейчас является примерно четверть территории страны, а это даже больше площади Англии.

Всего, по данным ООН, по Украине разбросано более 1 миллиона мин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также "Одни из лучших в мире": какие противопехотные мины доступны Украине

Чем минируют россияне украинские территории?

По подсчетам ГСЧС Украины, с начала полномасштабного вторжения из-за мин и взрывчатых остатков пострадали почти 1000 человек. К сожалению, 359 погибли, среди них – по меньшей мере 18 детей.

Так, на Сумщине недавно погибла семья на дороге, которой она ездила годами. Мину, на которой подорвались люди, вероятно, незадолго до трагедии установили беспилотником.

Дистанционно россияне сбрасывают и шариковые бомбы.

"Это означает, что дороги, которым когда-то доверяли крестьяне, больше не могут использоваться, парки и леса стали опасными, а поля, которые когда-то кормили общины, должны быть покинуты", говорится в статье The Guardian.

В ООН отметили, что россияне, отступая на определенных территориях, "широко заминировали" их противотанковыми минами, которые срабатывают от автомобилей, танков или военных грузовиков.

Также очень много неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат, минометов, которые остались после боевых действий, особенно в буферной зоне, где артиллерия имеет дальность действия примерно 20 миль. При очистке территорий мы сталкиваемся с уровнем сложности и масштабом, которых раньше просто не видели,

– отметили в ООН.

В общем российские мины бывают разных форм и размеров и срабатывают от контакта с жертвой. В частности, на украинских территориях найдены взрывные устройства в форме бабочек, которые особенно привлекают детей.

Опасные предметы теперь могут разбрасывать и "Шахтеры".

В The Guardian отмечают, что Украина, а также Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва недавно вышли из Оттавской конвенции. Ею ограничивается использование большинства типов наземных мин. Однако страны, которые граничат с Россией, ссылаются на угрозу с ее стороны России.

Так, Украина рассматривает возможность использования мин для сдерживания российского наступления. В то же время гуманитарное разминирование также остается одним из приоритетов.

Заминирование украинских территорий: последние новости