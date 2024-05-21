"Слабое решение": почему 10 миллиардов евро от G7 не повлияют на ситуацию в Украине

Лидеры стран "Большой семерки" рассматривают вопрос о выделении Украине 10 миллиардов долларов. Средства могут предоставить в виде кредита под гарантии из замороженных активов России, которые есть на счетах европейских банков.

Европейцы, как могут сопротивляются идее Джо Байдена отдать все 320 миллиардов долларов. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что именно в Европе хранится наибольшая сумма российских активов. В США есть только 20 миллиардов.

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Почему 10 миллиардов слишком малая сумма

По словам политолога, Джо Байден готов передать Украине все имеющиеся средства, но в ЕС его не поддерживают. Например, у Бельгии есть 190 миллиардов и они не хотят их отдавать. Поэтому заявленная цифра 10 миллиардов – очень мала.

Теперь заговорили о том, чтобы отдать 5-летние доходы от этих активов Украине. Сумма 50 миллиардов действительно могла бы усилить нашу армию, экономику, зато меньшая помощь не будет такой ощутимой для фронта и страны.

Это проигрышный вариант. С 10 миллиардов начинали, потом Байден сказал 320, обсуждали 50, а теперь снова вернулись к 10. Сильных решений на саммите G7, к сожалению, не будет. Для того, чтобы Западу оставаться лидером надо принимать жесткие решения,

– подчеркнул политолог.

Зато такой очень умеренной позицией мир только подстрекать Россию продолжать войну. Стоит понимать, что конфискация активов и передача этих средств Украине не спровоцирует Россию нанести ядерный удар. Запад легко может отдать хотя бы половину суммы.

Это самое слабое из тех решений, которые G7 может принять,

– отметил Николай Давидюк.

Он добавил, что в среднем месяц войны обходится Украине в 6 – 7 миллиардов. Это зимой и весной, когда мокрая земля и не едут танки. "Горячие" месяцы, например, июль – август – это 10 миллиардов, а то и больше. Поэтому для победы нужны более существенные средства.

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