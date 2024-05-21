"Слабке рішення": чому 10 мільярдів євро від G7 не вплинуть на ситуацію в Україні

Лідери країн "Великої сімки" розглядають питання про виділення Україні 10 мільярдів доларів. Кошти можуть надати у вигляді кредиту під гарантії із заморожених активів Росії, які є на рахунках європейських банків.

Європейці, як можуть опираються ідеї Джо Байдена віддати всі 320 мільярдів доларів. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що саме в Європі зберігається найбільша сума російських активів. У США є лише 20 мільярдів.

До теми 3 мільярди Україні щороку: коли й на що підуть гроші від доходів по заморожених активах Росії

Чому 10 мільярдів занадто мала сума

За словами політолога, Джо Байден готовий передати Україні всі наявні кошти, але в ЄС його не підтримують. Наприклад, у Бельгії є 190 мільярдів і вони не хочуть їх віддавати. Тому заявлена цифра 10 мільярдів – дуже мала.

Тепер заговорили про те, щоб віддати 5-річні прибутки від цих активів Україні. Сума 50 мільярдів справді могла б посилити нашу армію, економіку, натомість менша допомога не буде такою відчутною для фронту й країни.

Це програшний варіант. З 10 мільярдів починали, потім Байден сказав 320, обговорювали 50, а тепер знову повернулися до 10. Сильних рішень на саміті G7, на жаль, не буде. Для того, щоб Заходу залишатися лідером треба ухвалювати жорсткі рішення,

– наголосив політолог.

Натомість такою дуже помірною позицією світ тільки підбурюватиме Росію продовжувати війну. Варто розуміти, що конфіскація активів і передача цих коштів Україні не спровокує Росію завдати ядерного удару. Захід легко може віддати хоча б половину суми.

Це найслабше з тих рішень, які G7 може ухвалити,

– наголосив Микола Давидюк.

Він додав, що в середньому місяць війни обходиться Україні у 6 – 7 мільярдів. Це зимою і весною, коли мокра земля і не їдуть танки. "Гарячі" місяці, наприклад, липень – серпень – це 10 мільярдів, а то й більше. Тому для перемоги потрібні суттєвіші кошти.

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