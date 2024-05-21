Европейцы, как могут сопротивляются идее Джо Байдена отдать все 320 миллиардов долларов. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что именно в Европе хранится наибольшая сумма российских активов. В США есть только 20 миллиардов.

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Почему 10 миллиардов слишком малая сумма

По словам политолога, Джо Байден готов передать Украине все имеющиеся средства, но в ЕС его не поддерживают. Например, у Бельгии есть 190 миллиардов и они не хотят их отдавать. Поэтому заявленная цифра 10 миллиардов – очень мала.

Теперь заговорили о том, чтобы отдать 5-летние доходы от этих активов Украине. Сумма 50 миллиардов действительно могла бы усилить нашу армию, экономику, зато меньшая помощь не будет такой ощутимой для фронта и страны.

Это проигрышный вариант. С 10 миллиардов начинали, потом Байден сказал 320, обсуждали 50, а теперь снова вернулись к 10. Сильных решений на саммите G7, к сожалению, не будет. Для того, чтобы Западу оставаться лидером надо принимать жесткие решения,

– подчеркнул политолог.

Зато такой очень умеренной позицией мир только подстрекать Россию продолжать войну. Стоит понимать, что конфискация активов и передача этих средств Украине не спровоцирует Россию нанести ядерный удар. Запад легко может отдать хотя бы половину суммы.

Это самое слабое из тех решений, которые G7 может принять,

– отметил Николай Давидюк.

Он добавил, что в среднем месяц войны обходится Украине в 6 – 7 миллиардов. Это зимой и весной, когда мокрая земля и не едут танки. "Горячие" месяцы, например, июль – август – это 10 миллиардов, а то и больше. Поэтому для победы нужны более существенные средства.

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