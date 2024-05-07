Чому кошти не хочуть передавати на озброєння

Думка про те, що кошти можуть не надати для озброєння України з'явилася напередодні зустрічі 27 посланців ЄС на якій Бельгія сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України.

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У відповідь на це шість дипломатів ЄС сказали, що ті, хто проти воєнної підтримки ЄС, може обмежитися гуманітарною допомогою.

Це остання спроба противників збройної допомоги залучити на свій бік такі країни як:

Австрія;

Мальта;

Кіпр;

Ірландія.

Зокрема такі упередження підтримують Угорщина та Словаччина. Німеччина, Франція та Італія теж з обачністю ставляться до цієї ідеї, через юридичні та фінансові ризики. Відповідно існують побоювання, що ці країни можуть проголосувати проти цієї ідеї вже завтра.

Проте, якщо угоду схвалять, вона дозволить ЄС перерахувати від 2,5 до 3 мільярдів євро до липня на підтримку оборони України.

Нагадаємо! Нині країни Заходу сумарно заблокували російські активи у еквіваленті 300 мільярдів доларів. Їх не конфіскуватимуть, проте доходи від їх утримання можуть передати Україні.