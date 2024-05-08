У середу, 8 травня, посли Євросоюзу досягли угоди про передачу доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Ще один додатковий рівень підтримки

Високопосадовець ЄС поза записом поділився деталями угоди. За його словами, 90% від цих коштів направлять до Європейського фонду миру, через який надають військову допомогу Україні. Ще 10% від цих коштів спрямують на відновлення та реконструкцію.

Це ще один додатковий рівень підтримки України, який наразі оцінюється приблизно в 3 мільярдів євро на рік,

– сказав високопоставлений дипломат.

Далі це рішення мають схвалити на рівні міністрів. Після остаточного підписання угоди, перший транш допомоги Україна може очікувати вже в липні цього року.

В дипломатичних колах зазначають, що Бельгія, яка першою вирішили передати податки з активів Росії, закликає європейські країни, які також мають заблоковані російські кошти, наслідувати її приклад.

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