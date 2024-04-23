Про це Боррель повідомив під час виступу на пленарній сесії Європарламенту, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Зокрема, за його словами, гроші мають піти на закупівлю зброї.

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Звертаючись до євродепутатів, Жозеп Боррель нагадав, що ніхто не очікував, що повномасштабна війна в Україні триватиме понад 2 роки, навіть сам Путін. Однак російський президент не планує зупинятися і хоче окупувати ще більше територій.

На жаль, це війна на виснаження. Путін буде продовжувати цю війну, щоб завоювати якомога більше України, тому вона (війна – 24 канал) не закінчиться скоро,

– зазначив Боррель.

За його словами, Путін намагатиметься підкорити собі свободу українського народу і, можливо, вийти за межі України, як про це говорять пропагандисти та деякі російські лідери.

Замороженні активи слід спрямувати на допомогу

Він зазначив, що у частково окупованій Донецькій області російська армія знищила понад 100 тисяч житлових будинків. Боррель каже, що Євросоюз має забезпечити довгострокову та передбачувану підтримку для України. На його думку, доходи, які генерують заморожені активи, мають направити на воєнну допомогу Україні.

Спочатку ми планували використати ці надходження для підтримки відновлення та реконструкції України. Але я вважаю, що перш ніж думати про відбудову, ми повинні думати про те, як уникнути руйнування,

– сказав Боррель.

Він пропонує, аби 90% від цих грошей витратили на закупівлю воєнного обладнання для української армії через Європейських фонд миру. Ще 10% мають бути спрямоввані до бюджету ЄС на заходи з підтримки оборонної промисловості.

Передбачають, що цей механізм може забезпечити близько 3 мільярдів євро щорічно.

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