Заморозки накроют всю Украину: синоптики предупредили жителей об опасности
- 16 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 градуса по всей территории Украины, объявлен желтый уровень опасности.
- 17 октября на Востоке и Юго-Востоке страны прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса, в Днепропетровской области до -5 градусов, объявлен оранжевый уровень опасности.
В Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 16 и 17 октября. Объявлен повышенный уровень опасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло
В каких регионах страны будет холодно?
Синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 градуса по всей территории Украины 16 октября. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Опасные метеорологические явления в Украине 16 октября / Фото Укргидрометцентра
Также известно, что ночью 17 октября на Востоке и Юго-Востоке страны заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса. В ряде регионов объявили повышенный уровень опасности.
Заморозки в некоторых областях Украины 17 октября / Фото Укргидрометцентра
Что также известно о заморозках?
- Кроме того, синоптики рассказывали о заморозках до -5 градусов в Днепропетровской области на четверг, 16 октября. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
- В Укргидрометцентре, в частности, предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы.
- Температура по области ожидается ночью +1...+6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса; днем +7...+12 градусов. В то же время в Киеве ночью +2...+4 градуса тепла, днем около +10 градусов.