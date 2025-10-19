Заморозки до -4: где и когда в Украине стоит готовиться к похолоданию
- Заморозки до -4 прогнозируют ночью 20 и 21 октября в ряде областей Украины
- Объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Украину накроет очередная волна заморозков. Температура опустится до -4.
Где и когда прогнозируют заморозки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Когда и где будут заморозки?
Заморозки прогнозируют ночью 20 и 21 октября. Они сначала накроют западные области.
Заморозки 20 октября / Карта Укргидрометцентра
А ночью 21 октября температура опустится еще в двух регионах – в Житомирской и Винницкой областях.
Заморозки 21 октября / Карта Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают, что в воздухе будет 0 – 4 ниже нуля. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
20 октября в Украине будет облачно. Повсюду, кроме запада, пройдут умеренные дожди, а ночью местами с мокрым снегом. На юге и востоке местами небольшой дождь.
В то же время не за горами бабье лето. Потепление в Украине ожидается с 24 октября в большинстве регионов.
В Укргидрометцентре в интервью 24 Канала отметили, что в октябре ни сильных морозов, ни сильной жары ожидать не стоит.