Украину накроет очередная волна заморозков. Температура опустится до -4.

Где и когда прогнозируют заморозки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда и где будут заморозки?

Заморозки прогнозируют ночью 20 и 21 октября. Они сначала накроют западные области.

Заморозки 20 октября / Карта Укргидрометцентра

А ночью 21 октября температура опустится еще в двух регионах – в Житомирской и Винницкой областях.

Заморозки 21 октября / Карта Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что в воздухе будет 0 – 4 ниже нуля. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

