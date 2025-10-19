Заморозки до -4: де і коли в Україні варто готуватися до похолодання
- Заморозки до -4 прогнозують вночі 20 та 21 жовтня у низці областей України
- Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Україну накриє чергова хвиля заморозків. Температура опуститься до -4.
Де та коли прогнозують заморозки, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також В мережі писали, що під Києвом вже начебто випав сніг: чи правда це
Коли та де будуть заморозки?
Заморозки прогнозують вночі 20 та 21 жовтня. Вони спочатку накриють західні області.
Заморозки 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру
А вночі 21 жовтня температура опуститься ще у двох регіонах – на Житомирщині та Вінниччині.
Заморозки 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Синоптики попереджають, що у повітрі буде 0 – 4 нижче нуля. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Погода в Україні: останні новини
20 жовтня в Україні буде хмарно. Усюди, окрім заходу, пройдуть помірні дощі, а вночі місцями з мокрим снігом. На півдні та сході місцями невеликий дощ.
Водночас не за горами бабине літо. Потепління в Україні очікується з 24 жовтня у більшості регіонів.
В Укргідрометцентрі в інтерв'ю 24 Каналу зауважили, що у жовтні ані сильних морозів, ані сильної спеки очікувати не варто.