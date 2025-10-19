Укр Рус
19 жовтня, 19:56
2

Заморозки до -4: де і коли в Україні варто готуватися до похолодання

Софія Рожик
Основні тези
  • Заморозки до -4 прогнозують вночі 20 та 21 жовтня у низці областей України
  • Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Україну накриє чергова хвиля заморозків. Температура опуститься до -4.

Де та коли прогнозують заморозки, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Коли та де будуть заморозки?

Заморозки прогнозують вночі 20 та 21 жовтня. Вони спочатку накриють західні області.

Заморозки 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру

А вночі 21 жовтня температура опуститься ще у двох регіонах – на Житомирщині та Вінниччині.

Заморозки 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що у повітрі буде 0 – 4 нижче нуля. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

  • 20 жовтня в Україні буде хмарно. Усюди, окрім заходу, пройдуть помірні дощі, а вночі місцями з мокрим снігом. На півдні та сході місцями невеликий дощ.

  • Водночас не за горами бабине літо. Потепління в Україні очікується з 24 жовтня у більшості регіонів. 

  •  В Укргідрометцентрі в інтерв'ю 24 Каналу зауважили, що у жовтні ані сильних морозів, ані сильної спеки очікувати не варто.