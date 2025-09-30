Синоптики предупредили украинцев о стихийных метеорологических явлениях. В ближайшие дни в некоторых областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о 1 – 4 октября.

Где прогнозируют заморозки?

Заморозки на поверхности почвы 0 – 5 градусов по Цельсию ожидаются ночью 2 октября в западных (кроме Закарпатья) областях, а 3 октября – в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Заморозки в воздухе 0 – 3 градусов по Цельсию прогнозируют ночью 2 – 3 октября на Прикарпатье, а также 3 октября на Волыни, Ровенской и Житомирской областях. Там объявлен оранжевый уровень опасности.

Высокогорье Карпат

В течение суток 1 октября в высокогорье Карпат температура воздуха будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла по Цельсию.

Львов и область

Ночью и утром 2 – 4 октября на территории Львовской области прогнозируют сильный заморозок 0 – 5 градусов по Цельсию, а на отдельных участках дорог – гололедицу. Во Львове будет 0 – 3 градусов по Цельсию. Уровень опасности – оранжевый.

Киевская область

Ночью 3 октября на территории Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градусов по Цельсию. Уровень опасности – желтый.

Луцк и Волынская область

Ночью и утром 2 октября на Волыни прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градусов по Цельсию. Уровень опасности – желтый.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.



II (оранжевый) уровень – погодные условия опасны, поскольку несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Что известно о похолодании в Украине?