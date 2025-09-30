Заморозки в воздухе и на поверхности почвы: где и когда прогнозируют похолодание
- Заморозки на поверхности почвы ожидаются 2 октября в западных областях и 3 октября в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
- Заморозки в воздухе прогнозируют 2 – 3 октября на Прикарпатье, а также 3 октября на Волыни, Ровенщине и Житомирщине.
Синоптики предупредили украинцев о стихийных метеорологических явлениях. В ближайшие дни в некоторых областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о 1 – 4 октября.
Смотрите также Какой будет погода в октябре: синоптики поделились первым прогнозом
Где прогнозируют заморозки?
Заморозки на поверхности почвы 0 – 5 градусов по Цельсию ожидаются ночью 2 октября в западных (кроме Закарпатья) областях, а 3 октября – в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Заморозки в воздухе 0 – 3 градусов по Цельсию прогнозируют ночью 2 – 3 октября на Прикарпатье, а также 3 октября на Волыни, Ровенской и Житомирской областях. Там объявлен оранжевый уровень опасности.
- Высокогорье Карпат
В течение суток 1 октября в высокогорье Карпат температура воздуха будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла по Цельсию.
- Львов и область
Ночью и утром 2 – 4 октября на территории Львовской области прогнозируют сильный заморозок 0 – 5 градусов по Цельсию, а на отдельных участках дорог – гололедицу. Во Львове будет 0 – 3 градусов по Цельсию. Уровень опасности – оранжевый.
- Киевская область
Ночью 3 октября на территории Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градусов по Цельсию. Уровень опасности – желтый.
- Луцк и Волынская область
Ночью и утром 2 октября на Волыни прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градусов по Цельсию. Уровень опасности – желтый.
Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
II (оранжевый) уровень – погодные условия опасны, поскольку несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Что известно о похолодании в Украине?
- Синоптик Наталья Птуха рассказала, что сейчас в Украине переломный момент – страна находится на грани сезонов. Во многих областях, а особенно на севере, заморозки до 3 градусов по Цельсию будут из-за поступления арктического воздуха с северных направлений.
- Однако заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
- Напомним, 29 сентября на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов по Цельсию.