14 октября, 15:50
В большинстве областей прогнозируют заморозки: где и когда температура ночью будет минусовая

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине.
  • В ряде областей ожидаются заморозки.

В ряде областей Украины прогнозируются заморозки. Синоптики сообщили, когда и где именно ждать заморозков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут заморозки?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, они проинформировали о заморозках, которые стоит ждать уже этой ночью.


Заморозки в Украине 15 октября / Карта Укргидрометцентра

По данным специалистов, заморозки будут и в следующие две ночи – 16 и 17 октября.

Так, ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях, ночью в южных центральных восточных и Сумской областях 16 октября в восточной и юго-восточной частях и ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.


Заморозки в областях 16 октября / Карта Укргидрометцентра


Заморозки в части регионов 17 октября / Карта Укргидрометцентр

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине

  • По данным синоптиков, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег. Но в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами и в северной части.

  • В большинстве областей Украины 15 октября погоду без существенных осадков будет формировать поле повышенного давления, лишь на северо-востоке страны днем будет небольшой дождь.
     

  • Синоптики отметили, что над регионами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.

  • На Закарпатье в этот день ночью и утром прогнозируют местами туман.