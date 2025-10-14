В большинстве областей прогнозируют заморозки: где и когда температура ночью будет минусовая
В ряде областей Украины прогнозируются заморозки. Синоптики сообщили, когда и где именно ждать заморозков.
Где будут заморозки?
По данным специалистов, заморозки будут и в следующие две ночи – 16 и 17 октября.
Так, ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях, ночью в южных центральных восточных и Сумской областях 16 октября в восточной и юго-восточной частях и ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.
Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Погода в Украине
По данным синоптиков, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег. Но в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами и в северной части.
В большинстве областей Украины 15 октября погоду без существенных осадков будет формировать поле повышенного давления, лишь на северо-востоке страны днем будет небольшой дождь.
Синоптики отметили, что над регионами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.
На Закарпатье в этот день ночью и утром прогнозируют местами туман.