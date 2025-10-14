В низці областей України прогнозуються заморозки. Синоптики повідомили, коли і де саме чекати заморозків.

Про це пише 24 Канал з посилання на Укргідрометцентр.

Де будуть заморозки?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, вони проінформували про заморозки, які варто чекати вже цієї ночі.



Заморозки в Україні 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру

За даними фахівців, заморозки будуть і в наступні дві ночі – 16 та 17 жовтня.

Так, вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах та вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0 – 3 градуси.



Заморозки в областях 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру



Заморозки в частині регіонів 17 жовтня / Карта Укргідрометцентр

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні