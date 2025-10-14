Укр Рус
24 Канал Новини України У більшості областей прогнозують заморозки: де та коли температура вночі буде мінусова
14 жовтня, 15:50
3

У більшості областей прогнозують заморозки: де та коли температура вночі буде мінусова

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні.
  • В низці областей очікуються заморозки.

В низці областей України прогнозуються заморозки. Синоптики повідомили, коли і де саме чекати заморозків.

Про це пише 24 Канал з посилання на Укргідрометцентр.

Дивіться також У більшості областей – невеликий дощ, вночі місцями мокрий сніг: погода в Україні на 14 жовтня 

Де будуть заморозки?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, вони проінформували про заморозки, які варто чекати вже цієї ночі. 


Заморозки в Україні 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру

За даними фахівців, заморозки будуть і в наступні дві ночі – 16 та 17 жовтня.

Так, вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах та вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0 – 3 градуси. 


Заморозки в областях 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру


Заморозки в частині регіонів 17 жовтня / Карта Укргідрометцентр

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Дивіться також Погода продовжує погіршуватися: де в Україні випаде мокрий сніг 

Погода в Україні

  • За даними синоптиків, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.

  • В більшості областей України 15 жовтня погоду без істотних опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на північному сході країни вдень буде невеликий дощ.
     

  • Синоптики зазначили, що над регіонами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси.

  • На Закарпатті в цей день вночі та вранці прогнозують місцями туман.