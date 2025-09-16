В понедельник, 15 сентября, Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения "Запад-2025". Кроме внедрения некоторых тактических уроков из российского опыта в Украине, вероятно, речь идет и об отработке возможных будущих провокаций против НАТО.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 15 сентября. В частности, войска государства-агрессора практиковали защиту от ядерного оружия, а также его применение.

Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

Что россияне отрабатывали на учениях "Запад-2025"?

Аналитики Института изучения войны предположили, что Россия использует учения "Запад-2025" для тренировки потенциальных провокаций против соседних государств НАТО.

В частности, войска страны-агрессора отрабатывали защиту от ядерного оружия и его применение в водах Баренцева моря – рядом с Норвегией, которая является членом Альянса.

Также на учениях практиковали применение ракет с ядерной боеголовкой в Калининградской области, которая непосредственно граничит с другими государствами НАТО – Литвой и Польшей.

"Запад-2025" предоставляет России и Беларуси платформу для совершенствования техник эскалации, которые служат тонкой формой давления на НАТО,

– заключают аналитики.

Кроме того, в ISW вспомнили об использовании Калининградской области как стартовой площадки для глушения и искажения GPS-сигнала по всей Европе. По сообщениям расследователей, Россия построила круговую антенную решетку (CDAA) всего в 25 километрах от польской границы.

Справка: CDAA – это большое круговое поле вертикальных монопольных антенн, расположенных в виде нескольких концентрических колец, предназначено для обнаружения и определения направления входящих радиочастотных сигналов.

В свою очередь 15 сентября комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что 40% всех полетов в Европе сталкиваются с определенной формой препятствий – вероятно, со стороны России.

Что известно о строительстве CDAA?