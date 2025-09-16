На учениях "Запад-2025" Россия отрабатывает возможные провокации против НАТО, – ISW
- Россия и Беларусь проводят военные учения "Запад-2025", отрабатывая возможные провокации против НАТО.
- На учениях практиковали защиту от ядерного оружия и его применение в Баренцевом море и Калининградской области – рядом с Норвегией, Литвой и Польшей.
В понедельник, 15 сентября, Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения "Запад-2025". Кроме внедрения некоторых тактических уроков из российского опыта в Украине, вероятно, речь идет и об отработке возможных будущих провокаций против НАТО.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 15 сентября. В частности, войска государства-агрессора практиковали защиту от ядерного оружия, а также его применение.
Что россияне отрабатывали на учениях "Запад-2025"?
Аналитики Института изучения войны предположили, что Россия использует учения "Запад-2025" для тренировки потенциальных провокаций против соседних государств НАТО.
В частности, войска страны-агрессора отрабатывали защиту от ядерного оружия и его применение в водах Баренцева моря – рядом с Норвегией, которая является членом Альянса.
Также на учениях практиковали применение ракет с ядерной боеголовкой в Калининградской области, которая непосредственно граничит с другими государствами НАТО – Литвой и Польшей.
"Запад-2025" предоставляет России и Беларуси платформу для совершенствования техник эскалации, которые служат тонкой формой давления на НАТО,
– заключают аналитики.
Кроме того, в ISW вспомнили об использовании Калининградской области как стартовой площадки для глушения и искажения GPS-сигнала по всей Европе. По сообщениям расследователей, Россия построила круговую антенную решетку (CDAA) всего в 25 километрах от польской границы.
Справка: CDAA – это большое круговое поле вертикальных монопольных антенн, расположенных в виде нескольких концентрических колец, предназначено для обнаружения и определения направления входящих радиочастотных сигналов.
В свою очередь 15 сентября комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что 40% всех полетов в Европе сталкиваются с определенной формой препятствий – вероятно, со стороны России.
Что известно о строительстве CDAA?
- Строительство круговой антенной решетки началось более 2 лет назад, первые дорожные работы датируют мартом 2023 года. В Defense Express предположили, что до полного завершения проекта осталось несколько лет.
- Размещение такого комплекса в Калининградской области называют "стратегически логичным" – это позволило бы России контролировать электронные коммуникации НАТО в Восточной Европе и Балтийском регионе, а также облегчило связь с подводными лодками в Балтийском море или Северной Атлантике.
- Наибольший круг объекта имеет диаметр 1,6 километра, а дальность работы антенны может достигать 7 400 километров.