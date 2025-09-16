На навчаннях "Захід-2025" Росія відпрацьовує можливі провокації проти НАТО, – ISW
- Росія та Білорусь проводять військові навчання "Захід-2025", відпрацьовуючи можливі провокації проти НАТО.
- На навчаннях практикували захист від ядерної зброї та її застосування в Баренцовому морі й Калінінградській області – поряд з Норвегією, Литвою та Польщею.
У понеділок, 15 вересня, Росія та Білорусь продовжили спільні військові навчання "Захід-2025". Окрім впровадження деяких тактичних уроків з російського досвіду в Україні, ймовірно, ідеться й про відпрацювання можливих майбутніх провокацій проти НАТО.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 15 вересня. Зокрема, війська держави-агресорки практикували захист від ядерної зброї, а також її застосування.
Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка
Що росіяни відпрацьовували на навчаннях "Захід-2025"?
Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що Росія використовує навчання "Захід-2025" для тренування потенційних провокацій проти сусідніх держав НАТО.
Зокрема, війська країни-агресорки відпрацьовували захист від ядерної зброї та її застосування у водах Баренцового моря – поряд із Норвегією, що є членом Альянсу.
Також на навчаннях практикували застосування ракет з ядерною боєголовкою в Калінінградській області, яка безпосередньо межує з іншими державами НАТО – Литвою та Польщею.
"Захід-2025" надає Росії та Білорусі платформу для вдосконалення технік ескалації, які слугують тонкою формою тиску на НАТО,
– підсумовують аналітики.
Окрім того, в ISW пригадали про використання Калінінградської області як стартового майданчика для глушіння та спотворення GPS-сигналу по всій Європі. За повідомленнями розслідувачів, Росія побудувала кругову антенну решітку (CDAA) всього за 25 кілометрів від польського кордону.
Довідка: CDAA – це велике кругове поле вертикальних монопольних антен, розташованих у вигляді декількох концентричних кілець, призначене для виявлення та визначення напрямку вхідних радіочастотних сигналів.
Натомість 15 вересня комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що 40% усіх польотів у Європі стикаються з певною формою перешкод – ймовірно, з боку Росії.
Що відомо про будівництво CDAA?
- Будівництво кругової антенної решітки розпочалося понад 2 роки тому, перші дорожні роботи датують березнем 2023 року. У Defense Express припустили, що до повного завершення проєкту залишилось декілька років.
- Розміщення такого комплексу в Калінінградській області називають "стратегічно логічним" – це дозволило б Росії контролювати електронні комунікації НАТО в Східній Європі та Балтійському регіоні, а також полегшило зв'язок із підводними човнами в Балтійському морі або Північній Атлантиці.
- Найбільше коло об'єкта має діаметр 1,6 кілометра, а дальність роботи антени може сягати 7 400 кілометрів.